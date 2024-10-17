BYD Türkiye'de üst düzey atama: Türkiye pazarlama direktörü açıklandı...
Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan BYD'de Türkiye pazarlama direktörü görevine Tilbe Polat'ın geldiği açıklandı.
BYD, Türkiye yapılanmasında önemli bir ismi kadrosuna kattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tilbe Polat, BYD Türkiye'nin Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.
Sektörde 20 yıla yakın kariyeriyle dikkati çeken Tilbe Polat, BYD markasının Türkiye'deki hedeflerine önemli katkılar sağlayacak.
1980'de İstanbul'da doğan Polat, eğitim hayatına Üsküdar Amerikan Lisesi'nde başladı. 2003'te Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde Çift Anadal programını başarıyla tamamlayan Polat, sektöre 2005'te Doğuş Otomotiv ile girdi.
Gruba ait birçok farklı markada üst düzey görevlerde bulunan Polat, Temmuz 2018'den itibaren Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.
BYD Türkiye ekibine katılan Polat, yeni görevinde markanın Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerine liderlik edecek.
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