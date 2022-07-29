Fransa 2. çeyrekte büyümeye döndü

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:51

İlk çeyrekte sürpriz bir daralma yaşayan Fransa ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 0.5 büyüdü.

Fransa'da GSYH ikinci çeyrekte ilk verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 arttı.

Fransa'da haziran ayında tüketici harcamaları ise mir önceki aya göre yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 4.2 daraldı.

Haziran ayında tüketici harcamalarının bir önceki aya göre yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 4.4 daralması bekleniyordu.