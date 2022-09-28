Fransa nükleer reaktör kararını öne çekti
Enerji sıkıntısı yaşayan Fransa'da yeni nesil nükleer reaktörlerin inşasına 2027'den önce başlanacağı açıklandı.
Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, hükümet, 51,7 milyar Euro maliyetindeki 6 yeni nesil EPR2 nükleer reaktörün temellerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun son 5 yıllık döneminin bitiminden önce atacak.
Enerji sıkıntısını gidermek için bir yandan güneş ve açık deniz rüzgar santralleri inşa eden Fransa, Macron'un iklim yasası kapsamında vadettiği 8 yeni nesil nükleer santral inşa ederek yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak istiyor.
Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, yeni nesil reaktörlerin mevcut nükleer reaktörlerin olduğu sahalarda kurulacağını belirtti.
Pannier-Runacher bu adımın zaman kazanmak adına alınan bir önlem olduğunu ifade etti.
Le Figaro gazetesi yeni nesil reaktörlerin 2035 öncesinde faaliyete geçebileceğini aktardı.
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