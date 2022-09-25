Danimarka - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Larsen'in formasını giydiği Danimarka, kendi sahasında Fransa'yı ağırlayacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 10:21
Danimarka - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan Fransa, deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

Saat 21:45'te başlayacak mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Danimarka gruptaki 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fransa ise kendi evinde ağırladığı Avusturya'yı 2-0 mağlup etmişti.


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