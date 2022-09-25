Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ile Adem Asil Fransa'da finale yükseldi!

Milli sporcular Ferhat Arıcan ile Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 09:21
Milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ile Adem Asil Fransa'da finale yükseldi!
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Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ile Adem Asil finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Paris'te bugün başlayan organizasyonda Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel bar elemelerinde finale yükseldi.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Adem Asil ise halka aleti ve atlama masası elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.


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