Fransa'da 5 bankaya polis baskını! Vergi kaçakçılığı suçlaması

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 bankanın genel merkezinde vergi kaçakçılığı şüphesiyle arama başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 15:17
Fransa'da 5 bankaya polis baskını! Vergi kaçakçılığı suçlaması
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Fransa’nın başkenti Paris’te 5 bankanın genel merkezinde “nitelikli kara para akladıkları” ve “yüksek oranda vergi kaçırdıkları” şüphesiyle arama yapılıyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC bankalarında arama gerçekleştiriyor.

Savcılık ekipleri, nitelikli kara para akladıkları ve yüksek oranda vergi kaçırdıkları gerekçesiyle bu 5 bankanın La Defence bölgesindeki merkezlerine baskın yaptı.

ARAMA ÖN SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Aramanın, Aralık 2021’de açılan ön soruşturmalar kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu soruşturmanın içeriğinde bu bankaların yabancı hissedarlar için temettü vergisini kaçırmayı amaçlayan bir uygulama olan “Cum-Ex” ile bağlantılı olarak nitelikli kara para akladıklarına ve yüksek vergi kaçırdıklarına ilişkin dosyalar yer alıyor.

Le Monde gazetesinin 2018’de bankaların bu şekilde Fransa’yı her yıl milyarlarca dolar zarara uğrattığına ilişkin haberi üzerine savcılık 2021’de ön soruşturma başlatmıştı.

Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da da benzer soruşturmaların açıldığı belirtilirken “Cum-Ex”in Avrupa ölçeğinde 20 yılda 140 milyar Euro’ya mal olduğu tahmin ediliyor. 


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