Fransada enerji krizi tavukçuluğu vurdu: Yüzde 30 artış

25 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Fransa'da ana akım medyadan biri olan TF1 Info'nun haberine göre, Fransızların çokça tükettiği tavuk etine yönelik talebi, yerli üreticiler kuş gribi ve yüksek maliyet nedeniyle karşılamakta güçlük çekiyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle enerji ve tahıl fiyatlarının yükselmesi yerli tavukçulukta maliyetleri yüzde 30 artırınca bu durum fiyatlara en az yüzde 14 olarak yansıdı.

GAZ FİYATLARI CİVCİVLERİ DE ETKİLEDİ

Üreticiler ayrıca gaz fiyatlarının artması nedeniyle çiftliklerdeki civcivleri ısıtmakta zorlanıyor.

Tedarikçiler ise daha uygun fiyata mal olması nedeniyle tavuk etinin neredeyse yarısını yurt dışından ithal etmeye başladı.

Diğer yandan Avrupa Birliği'nin gümrük kotasını 1 yıllığına kaldırması nedeniyle Ukrayna tavuğunun Fransız pazarlarını doldurması öngörülüyor.

Fransa'da 2021'de iç pazarda ithal tavuğun payı yüzde 25 iken bu yıl yüzde 50’ye çıktığı kaydediliyor.