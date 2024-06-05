FTI iflas etti, turizm sektörü alarma geçti!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:56

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:24

2019 yılında Birleşik Krallık merkezli tur operatörü Thomas Cook’un iflasının Türkiye’de turizm sektöründe önemli zararlar bıraktığını hatırlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Eski TUROFED Başkanı Osman Ayık, bu geçmiş deneyimden yola çıkılacak olursa mevcut borcun tahsilatı konusunda büyük beklentilere girilmemesini önerdi.

Ayık, “Mevcutta şu ana kadar gerçekleşmiş, ülkesine geri dönecek misafirlerden kalan tahsilat sorunu var. Var olan borçların tahsilatı konusunda beklenti olmamalı. Sektörün hazırlıklı olması gerekir. Alman sigorta fonu gelen yolcuların sağlıklı bir şeklide tatillerini tamamlayıp dönmesini kapsar. Sigorta fonundan bir kaynak kalırsa, fonda yeterli miktarda kaynak olup bu harcamalar tamamlanıp kaynaktan artık değer kalırsa onunla ancak otelciler kendi paralarını tahsil edebilir, geçmişte yaşanan tecrübeler bunun kolay ve mümkün olmadığını gösteriyor. Tahribatın boyutları önümüzdeki günlerde netleşecektir” dedi.

FTI REZERVASYONLARI BAŞKA TUR OPERATÖRLERİNE AKTARILABİLİR

Ayık, Türkiye’ye FTI üzerinden gelmesi planlanan yaklaşık 2 milyon turistin buradaki rezervasyonlarını iptal ettirerek başka tur operatörleri ile Türkiye’ye gelmelerini beklediklerini belirterek, “Bir de sezonun geri kalanında, bu sene getirmeyi planladığı yolcu 2 milyon, bunun gerçekleşen kısmı yüzde 10’udur. Geri kalan rakamın telafi edilmesi lazım. Bu yolcular muhtemelen tekrar Türkiye’ye gelecekler. Rezervasyonlarını FTI üzerinden iptal ettirip başka tur operatörleri üzerinden gelmeleri muhtemeldir ancak biz 2 milyon gibi sayıları koruyabilecek miyiz” diye sordu.

BAKANLIĞIN TEDBİRLER KONUSUNDA AÇIKLAMASI OLACAKTIR

FTI'ın iflası nedeniyle 2024 yılında Türkiye’ye gelmesi planlanan turist sayısının kaybedilmemesi için bakanlığın ve turizmde konaklama sektörünün çabalarının süreceğini söyleyen Ayık, bunun için diğer tur operatörleri ile ciddi temaslar kurulmasını beklediğini belirterek, “TGA aracılığı ile Turizm Bakanlığı’nın adımları olacaktır. Sanıyorum önümüzdeki günlerde tablo netleşince Bakanlığın tedbirler konusunda açıklaması olacaktır” dedi.

Ayık, tur operatörlerinin iflaslarının geçmişte de yaşandığına ve gelecekte de yaşanabileceğine işaret ederek, alacakların güvenceye alınması için yasal düzenlemeler yapılmasını, kaynak pazardaki tur operatörleri ile görüşülerek teminatlandırma konusunda yeni ve kapsayıcı formüller üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Ayık, Türkiye’nin turizmde tek kaynağa, tek pazara, birkaç tur operatörüne bağlı bir destinasyon olmadığını, Antalya özelinde 150 farklı uyruktan, 50’nin üzerinde ülkeden misafir ağırlandığını belirterek, “Buna rağmen bu sizin kırılgan olmadığınız anlamına gelmez, Pazar çeşitlenmesi konusunda bakanlık ve sektör olarak çalışmalara devam etmemiz gerekiyor” dedi.

“TURİZMDE İÇ PAZARDA ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE TALEPTE DARALMA GÖRÜLMÜYOR”

İzlenen mevcut ekonomi politikalarının turizm gibi dövize bağlık ekonomik gelir elde edenler için zorlayıcı olduğunun altını çizen Ayık, “İçerideki maliyetler çok hızlı arttı ama sizin ürününüz karşılığı aldığınız paranın Türkiye’deki karşılığı sizi zorlar hale geldi. Enerji maliyetleri enflasyon değerinin üzerinde artma seyrinde olduğu için işletmelerin karlılıklarını zorlar hale geldi. Biz her şeye rağmen fiyatlarımızı iyileştirerek, maliyetleri satış fiyatlarına yansıtarak, tüketicinin de tabi nihayetinde bir alım gücü var, bir şekilde bir denge tutturmaya çalışıyoruz” dedi. Konaklama fiyatların artması sonucu, yerli turistin mevcut enflasyon nedeniyle tatil harcamalarını kısıp kısmadığı konusunu sorduğumuzda Ayık şu cevabı verdi “İç pazarda şaşırtıcı bir şekilde talepte bir daralma görünmüyor. Maliyetler iç pazar için de arttı. Yerli tüketici tarafından da bunun karşılanması kolay gibi görünmüyor ama satışlarda düşüş görmüyoruz. Önümüzde bayram var, talep son derece iyi gidiyor. Yüzde 80 üzeri kapasiteleri görüyoruz. İç pazarda talep iyi seyrediyoruz”