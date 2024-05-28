Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:14

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:14

Son dönemde ülke genelinde iflas eden şirketler arasına Bursa merkezli bir mobilya devi de katıldı.

İflas kararının ardından İnegöl İcra Dairesi, basit tasfiyede alacaklılara davet ilanı gönderdi. Şirketin iflası nedeni ile gelir gider kalemlerinde çıkabilecek sorunların önüne geçmek amacı ile alacaklılar için ilan çıkartıldı. Mal ve hakların belirlenmesi için tutulan defterle paylaşımın basit şekilde yapılması talep edilerek alacaklıların bildirimde bulunmaları istendi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilanda My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin vergi numarası verildi, 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile firmanın iflasının kesinleştiği belirtildi. İlanda “Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği” ifadelerine yer verildi.