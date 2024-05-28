Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti

Daha önce konkordato ilan eden My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15 Mayıs tarihi itibarıyla iflasına karar verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:14
Konkordato ilan etmişti... Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
Abone Ol google-news

Son dönemde ülke genelinde iflas eden şirketler arasına Bursa merkezli bir mobilya devi de katıldı. 

İflas kararının ardından İnegöl İcra Dairesi, basit tasfiyede alacaklılara davet ilanı gönderdi. Şirketin iflası nedeni ile gelir gider kalemlerinde çıkabilecek sorunların önüne geçmek amacı ile alacaklılar için ilan çıkartıldı. Mal ve hakların belirlenmesi için tutulan defterle paylaşımın basit şekilde yapılması talep edilerek alacaklıların bildirimde bulunmaları istendi.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilanda My Home Koltuk Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin vergi numarası verildi, 15 Mayıs 2024 tarihi itibari ile firmanın iflasının kesinleştiği belirtildi. İlanda “Bu nedenle alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu süre içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği” ifadelerine yer verildi.


Mobilya haberleri konkordato haberleri Bursa haberleri

İlgili Haberler

Süleyman Sönmez: İflas ve ödeme sorunları nedeniyle işletmeler arasındaki güven azalıyor

Süleyman Sönmez: İflas ve ödeme sorunları nedeniyle işletmeler arasındaki güven azalıyor
İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!

İflasın eşiğindeler... İki tekstil devi konkordato talep etti!
Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti

Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu!... Ünlü Türk kargo şirketi iflas etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’

Mitinge katılan emekliler isyan etti! ‘Yeşil pasaportum sıfır kilometre’
İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı

İspanya’dan Ukrayna’ya 1 milyar euroluk silah yardımı
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Polat çiftinin komşu kavgasında yeni gelişme: Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a seslendi

Polat çiftinin komşu kavgasında yeni gelişme: Dilan Polat, mahkeme çıkışı Engin Polat'a seslendi
Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Yozgat’ta devrilen otomobildeki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı