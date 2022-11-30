Fuat Oktay, bakanlar, Kavcıoğlu... Ekonomi Koordinasyon Kurulu DSİ'de toplandı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:56

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde (DSİ) basına kapalı olarak yapılan toplantıya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda; son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi gelişmeler ekseninde Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ele alınmıştır. Cari yılın bütçesine ilişkin olarak yılın geri kalan dönemi için değerlendirmelerde bulunulmuş ve genel olarak da kamu maliyesi tarafında önümüzdeki döneme yönelik öngörüler tartışılmıştır. Küresel boyutta önemini koruyan gıda arz güvenliğine yönelik mevcut durumun görüşüldüğü toplantıda, ülkemizde bu kapsamda yapılan çalışmalarla birlikte önümüzdeki dönemin projeleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, uluslararası alanda tarım konusunda geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirilmiştir. Toplantıda son olarak daha önceki toplantılarda alınan kararların ilerleme durumları gözden geçirilmiş, atılması gereken ilave adımlara ilişkin görüşler dile getirilmiştir."

