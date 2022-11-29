SOMDER araştırmasına göre gençler ekonomide, eğitimde ve iş bulmada kaygılı

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER), “Farklı Toplumsal Kesimlerden Gençlerin Aktif Vatandaşlık Algıları ve Politikaya Katılım Mekanizmalarına Bakışı” başlığını taşıyan araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin saha çalışmasını yürüttüğü araştırma kapsamında, 10 Eylül ile 10 Ekim tarihleri arasında 534’ü kadın ve 533’ü erkek toplam 1067 kişiyle görüşüldü. 18-35 yaş aralığındaki katılımcılardan oluşan araştırmada öğrencilerin de temel sorun ve beklentilerine değinildi.

MUTSUZ VE PİŞMAN

Araştırmanın “sorunlar” bölümündeki değerlendirmeye göre, öğrencilerin en temel problemi yetersiz ekonomik kaynaklar ve buna bağlı sorunlar, niteliksiz eğitim ve gelecek kaygısı oldu. Öğrencilerin çok az kısmı hayal ettiği bölümü tercih edebilirken, büyük bir çoğunluğu ailelerinin ya da öğretmenlerinin yönlendirmesiyle mezun olduktan sonra iş bulabilme olanaklarının daha yüksek olduğu söylenen bölümlerde okumayı tercih ettiği görüldü.

Yine aynı bölüme göre kendi istedikleri bölümü tercih edemeyen bu öğrencilerin gelecek kaygısı yaşadıkları saptandı. Buna göre öğrencilerin neredeyse tamamı kendini mutsuz ve pişman olarak tanımladı. Barınma sorunlarının artık dayanılmaz bir hal aldığını söyleyen öğrencilerden ailesinin yanında kalanlar dahi arkadaşlarının barınma koşullarının ne kadar kötü olduğunu anlattı. Araştırmaya göre ekonomik kriz nedeniyle okul ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrenciler günlük işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bunun yanında hem ekonomik sıkıntılar hem de barınma sorunu nedeniyle ailesinden ayrı şehirde okuyan öğrenciler okulu bırakmak zorunda kalıyor.

BEKLENTİ VE TALEPLER

Araştırmanın ‘Çözüm önerileri ve başa çıkma yolları’ bölümünde beklentilerini anlatan öğrenciler, gençlerin siyasette önlerinin açılması, eğitimin niteliğinin artırılması, parasız eğitim ve barınma ihtiyacının karşılanması, burs miktarlarının arttırılması, herkese koşulsuz burs olanağı sağlanması, sınav ve tercih sisteminin değiştirilmesi ile özgürce düşüncelerini ifade etme olanağının sağlanmasını istedi.