Futbolcuların dolandırılma davası... Seçil Erzan olayında kim ne kadar dolandırıldı?

Yayınlanma: 23.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 23.11.2023 - 11:01

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi.

CNN'in atardığına göre, Seçil Erzan futbolcuların nasıl mağdur edildiğini iddia ederek “2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi” diye anlattı.

TERİM’İN ADINI VERDİ



Mahkemenin sorusu üzerine ise “Bu kişi Fatih Terim’dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu” dedi. Seçil Erzan “Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz’a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum” dedi.

ARDA TURAN 33 MİLYON TL KREDİ ÇEKTİ

Arda Turan ve Emre Belözoğlu ise kandırıldıklarını, birikimlerini kaybettiklerini anlattı.

Turan savcılığa verdiği dilekçede, "En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank’tan kredi çektim. Bunu da elden Erzan’a verdim. Toplamda 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para verdim. Kendisi de bana 6 milyon 400 bin dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi" ifadelerine yer verdi.

Kim ne kadar dolandırıldı?