Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:36

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:36

Banka müdürlüğü yapan Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmaya başlandı. Yurttaşlar, Erzan'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Seçil Erzan kimdir, kaç yaşında, nereli? Seçil Erzan nerede çalışıyor?

SEÇİL ERZAN KİMDİR?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi. Çorlu’da 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra Denizbank Bahçeşehir şube müdürlüğüne atandığını belirten Seçil Erzan, 2012 yılında Denizbank'ın Florya şubesinde müdürlük görevinin ardından Levent Büyükdere şubesine müdür olarak atandı.

Denizbank ile Galatasaray arasında 2013’te sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı.

Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

'Fatih Terim Fonu' adı altında çok sayıda kişiden 44 milyon dolar toplamakla suçlanan bankacı Seçil Erzan ve beraberindeki 3 kişiye 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile dava açıldı.

216'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, 'nitelikli dolandırıcılık' yönünden ise dosyayı ayırmıştı. Edinilen bilgilere göre Seçil Erzan, Ali Yörük, kardeşi Atill Yörük ile Aslı Yörük hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların 216'şar yıla kadar hapsi istendi. Düzenlenen iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Mahkemenin, iddianameyi kabulü ile birlikte yargılama süreci de başlayacak. Bu arada, soruşturma kapsamında Seçil Erzan'ın yanı sıra Ali Yörük, Atilla Yörük ile Aslı Yörük halen tutuklu bulunuyor.