Biden'dan OPEC'e Petrol üretimini artırın çağrısı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:33

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile düzenlediği basın toplantısında Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin düşürülmesiyle ilgili olarak, "Düşünüyorum. Bu gümrük vergilerinin hiçbirini biz getirmedik. Son yönetim tarafından devreye alındı ve gözden geçiriliyor" dedi.

