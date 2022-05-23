Biden'dan OPEC'e Petrol üretimini artırın çağrısı
ABD Başkanı Biden, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) petrol üretimini artırma çağrılarını kuvvetlendirirken, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendirdiklerini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile düzenlediği basın toplantısında Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin düşürülmesiyle ilgili olarak, "Düşünüyorum. Bu gümrük vergilerinin hiçbirini biz getirmedik. Son yönetim tarafından devreye alındı ve gözden geçiriliyor" dedi.
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