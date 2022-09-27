G7 para birimlerindeki dalgalanma gelişen ülkeleri aştı

27 Eylül 2022 Salı, 07:00

İngiliz para birimi sterlin'in dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine inmesinin ardından sterlin için bir aylık zımni oynaklık, Brezilya reali ve Plonya zloti'si dahil birçok gelişen ülke para birimini aştı.

JAPONYA HÜKÜMETİ 1998'DEN BERİ İLK KEZ MÜDAHALE ETTİ



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Fed ve İngiltere Merkez Bankası da dahil birçok ülke yüksek enflasyon nedeniyle geçen haftaki toplantılarında faiz artırımlarına devam etti. Japonya hükümeti de para birimi yen'i desteklemek için 1998'den beri ilk kez Döviz piyasasına müdahale etti.

Bank of Singapore Ekonomisti Mansoor Mohiuddin G10 Merkez Bankaları'nın 'öngörülemezliğinin' büyük para birimlerindeki dalgalanmayı artırdığını söyledi.

İşlemciler ayrıca Norveç ve İsveç para birimlerinde Güney Afrika rand'ı ve Güney Kore won'undan daha fazla dalgalanma olacağını öngörüyor.

Bazı gelişen ekonomilerin enflasyonla mücadelesinde başarılı olduğuna dair sinyaller ve artan büyüme projeksiyonları, gelişen ülkeleri küresel sıkılaşma politikasının olumsuz etkilerinden koruyor. Birçok ülke, para birimlerini korumak için döviz rezervlerinde önemli artışa giderek güçlenen dolar ve artan volatilite karşısında daha korunaklı hale geldi.

Mohiuddin yine de gelişen ülke Merkez Bankalarının para birimlerinin hızlı değer kaybetmemesi için G-10 ülkelerine benzer şahin duruşa sahip olması gerektiğini belirtti.