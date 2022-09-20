JPMorgan'dan kritik kripto yorumu

20 Eylül 2022 Salı, 12:15

JPMorgan Chase & Co.'nun küresel ödeme başkanı Takis Georgakopoulos'a göre, bir ödeme yöntemi olarak kripto para birimlerine olan talep son altı ayda büyük ölçüde azaldı.

Georgakopoulos Salı günü Bloomberg’e verdiği röportajında, "Müşterilerimizden altı ay öncesine kadar çok fazla talep görüyorduk. Şu anda talep çok daha az; öte yandan banka hala bu ödeme yöntemini kullanmak isteyen müşterileri destekleyecek" dedi.

Kripto para birimleri, bir yıldan kısa bir sürede 2 trilyon dolarlık piyasa değerini silen ve birçok Borsada hacimleri azaltan bir gerileme yaşıyor.

KRİPTO PARA OYUN SEKTÖRÜNDE DE ETKİLİ

Yine de JP Morgan, token varlıkların büyümesini bekliyor ve yıllar içinde sektörü giderek daha fazla kucaklamaya devam ediyor. JPMorgan, kısa süre önce Londra merkezli dijital varlık girişimi Ownera'nın en önemli destekçilerinden biri oldu ve mayıs ayında teminat ödemeleri için blok zinciri kullanmayı denedi.

Georgakopoulos, kripto para birimlerinin oyun sektöründe “gittikçe daha büyük” hale geldiğini ve bunun, hem geleneksel oyun hem de birçok yeni fırsatın olduğu metaverse için geçerli olduğunu söyledi.

Jack Dorsey tarafından yönetilen Block Inc. gibi firmalar, dijital tokenlerdeki oynaklığa rağmen bir ödeme aracı olarak kripto potansiyelini benimseyen en yüksek profiller arasında yer alıyor.

Block Inc.’nin son üç aylık sonuçları, Bitcoin işlemlerinden elde edilen gelirin yüzde 34 düşerek 1.79 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ediyor.