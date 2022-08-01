GAİB Başkanı Kileci: 'Kredi alarak döviz stoklayanlar kim, bilmiyoruz'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:47

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı arasındaki stokçuluk tartışmalarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bu konunu yüksek sesle tartışılmasının çok da kötü olmadığını belirtti.



Bloomberg HT yayınına katılan Kileci "Finansman konusu artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bunların konuşulması ve tartışılması gerekiyordu. Bu çok negatif bir durum değil. Biz sanayi tarafında haklıyız. Finansman tarafında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun da haklı olduğunu haklı olduğunu söyleyen Kileci, "Söylediğine göre kredi alıp döviz stoklayanlar var. Bunlar yanlış kullanıyor. Ama bunlar kimler bizler bilmiyoruz. Hiçbir sanayici, hiçbir ihracatçı ihtiyacının dışındaki finansmanla ilgilenmez. İhtiyacının dışındaki finansman dışında döviz stoklayamaz. Bu insan sanayici ya da ihracatçı olamaz" değerlendirmesini yaptı.

Kileci, "Bizler işimizle ülkemize fayda sağlamaya çalışan insanlarız. Eğer böyle insanlar varsa bunların kesinlikle ayrıştırılması lazım" dedi.