Fatih Erbakan: Vatandaşı faiz canavarına teslim ettiler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde kazandıkları belediyelere teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 23:32
Fatih Erbakan: Vatandaşı faiz canavarına teslim ettiler
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Afyonkarahisar’da yerel seçimler sonrasında Yeniden Refah Partisi’ne geçen Çay Karacaören ve merkez Salar belediyeleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ağırladı.

Tüm Türkiye genelinde kazanılan Yeniden Refah’lı belediyelere teşekkür ziyareti gerçekleştiren Erbakan, Çay Karacaören’de yaptığı konuşmada, hükümetin izlediği tarım politikalarını eleştirdi. Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarında hata yaptığını ifade ederek, vatandaşı faiz canavarına teslim ettiklerini belirtti.

İşçi ve emeklinin yaşam standartlarının açlık sınırının atında olduğunu belirten Erbakan, iktidarın kur korumalı sisteme para bulduğunu ancak emekliye para bulamadığına değindi.

Erbakan konuşmasında israf vurgusu yaparak, 31 Mart seçimlerinden bu zamana kadar Karacaören Belediyesinin mazot giderlerinin yarı yarıya düştüğünü belirterek belediye kasasından çıkacak fazla masrafların önüne geçtiklerini de dile getirdi.

Karacaören programı sonrasında bir diğer yeniden Refah Partili belediye olan Salar Belediyesini ziyaret eden Erbakan, ziyaret sonrasında Manisa programı için Afyonkarahisar’dan ayrıldı.


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