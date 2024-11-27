Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Ev sahibi olabilmek isteyen yurttaşlar artan konut fiyatları nedeniyle uzun vadelerle kredi çekmek zorunda kalıyor. Son veriler ışığında, 1 milyon TL’lik konut kredisinin 120 aylık vade ile ödeme planı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2024 Çarşamba, 11:03
Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut kredisi talebinin artması bekleniyor. 2025 Temmuz ayında faizlerin yüzde 2'nin altına inmesi olasılığı da gündemde.

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

İşte bankaların 1 milyon TL’lik konut kredisi için 120 ay vadeli ödeme planları...

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

VAKIF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,30

Aylık Taksit: 33 bin 684 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 58 bin 143 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

HALK BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,40

Aylık Taksit: 34 bin 626 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 173 bin 883 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,29

Aylık Taksit: 33 bin 590 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 44 bin 172 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 819 bin 131 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 2,84

Aylık Taksit: 29 bin 421 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 547 bin 701 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 3,49

Aylık Taksit: 35 bin 478 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 271 bin 587 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 31 bin 722 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 822 bin 348 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Taksit: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 710 bin 619 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Taksit: 32 bin 654 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 934 bin 750 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,15

Aylık Taksit: 32 bin 280 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 894 bin 277 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00

Aylık Taksit: 30 bin 889 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 724 bin 550 TL

Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Taksit: 29 bin 878 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 605 bin 44 TL

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