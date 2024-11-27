Konut kredisi ödeme şartları açıklandı: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor?
Ev sahibi olabilmek isteyen yurttaşlar artan konut fiyatları nedeniyle uzun vadelerle kredi çekmek zorunda kalıyor. Son veriler ışığında, 1 milyon TL’lik konut kredisinin 120 aylık vade ile ödeme planı açıklandı.
Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte konut kredisi talebinin artması bekleniyor. 2025 Temmuz ayında faizlerin yüzde 2'nin altına inmesi olasılığı da gündemde.
İşte bankaların 1 milyon TL’lik konut kredisi için 120 ay vadeli ödeme planları...
VAKIF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,30
Aylık Taksit: 33 bin 684 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 58 bin 143 TL
HALK BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,40
Aylık Taksit: 34 bin 626 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 173 bin 883 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 33 bin 590 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 44 bin 172 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 819 bin 131 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 2,84
Aylık Taksit: 29 bin 421 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 547 bin 701 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 35 bin 478 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 271 bin 587 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Taksit: 31 bin 722 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 822 bin 348 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 710 bin 619 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Taksit: 32 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 934 bin 750 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Aylık Taksit: 32 bin 280 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 894 bin 277 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,00
Aylık Taksit: 30 bin 889 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 724 bin 550 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Taksit: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 605 bin 44 TL
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