Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranları güncellendi ve 250 bin TL’nin 32 günlük getirisiyle dikkat çeken bankalar açıklandı. Faiz oranları yüzde 55’e kadar çıkarken, aylık kazanç 10 bin 454 TL’ye kadar ulaşıyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar...
Yurttaşlar enflasyona karşı yatırımlarını korumak amacıyla mevduat faizlerine yöneliyor. Peki, 250 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, vatandaşlar mevduat faizi oranlarına odaklandı. Bankalar, 250 bin TL için 32 gün vadeyle yüzde 53'e kadar faiz oranları sunuyor. İşte banka banka mevduat faiz getirisi hesaplamaları ve en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar…
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Getiri: 8 bin 285 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 285 TL
YAPI KREDİ
Vadeli Mevduat
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 8 bin 975 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 975 TL
ODEABANK
Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 9 bin 245 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 245 TL
GARANTİ BBVA
E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 9 bin 344 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 344 TL
N KOLAY
N Kolay Bono
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 9 bin 493 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 493 TL
DENİZBANK
E-Mevduat
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 9 bin 442 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 442 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 9 bin 493 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 493 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
ON Plus
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Getiri: 9 bin 493 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 493 TL
ENPARA
Vadeli Mevduat
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 48,50
Net Getiri: 9 bin 567 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL
FİBA BANKA
Kiraz Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Getiri: 9 bin 863 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 863 TL
ALTERNATİF BANK
Vov Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Getiri: 10 bin 454 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 454 TL
GETİRFİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Kazanç: 10 bin 32 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 32 TL
TEB
Marifetli Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 10 bin 229 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 229 TL
ING BANK
Turuncu Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 10 bin 257 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 257 TL
TÜRKİYE FİNANS
Günlük Hesap
Vade: 32 gün
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Getiri: 10 bin 257 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 257 TL
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