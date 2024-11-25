Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

Yurttaşlar enflasyona karşı yatırımlarını korumak amacıyla mevduat faizlerine yöneliyor. Peki, 250 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, vatandaşlar mevduat faizi oranlarına odaklandı. Bankalar, 250 bin TL için 32 gün vadeyle yüzde 53'e kadar faiz oranları sunuyor. İşte banka banka mevduat faiz getirisi hesaplamaları ve en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar…