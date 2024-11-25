Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranları güncellendi ve 250 bin TL’nin 32 günlük getirisiyle dikkat çeken bankalar açıklandı. Faiz oranları yüzde 55’e kadar çıkarken, aylık kazanç 10 bin 454 TL’ye kadar ulaşıyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar...

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2024 Pazartesi, 13:33
Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

Yurttaşlar enflasyona karşı yatırımlarını korumak amacıyla mevduat faizlerine yöneliyor. Peki, 250 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, vatandaşlar mevduat faizi oranlarına odaklandı. Bankalar, 250 bin TL için 32 gün vadeyle yüzde 53'e kadar faiz oranları sunuyor. İşte banka banka mevduat faiz getirisi hesaplamaları ve en yüksek faiz oranlarına sahip bankalar…

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Getiri: 8 bin 285 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 285 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ

Vadeli Mevduat

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Getiri: 8 bin 975 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 975 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

ODEABANK

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 9 bin 245 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 245 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA

E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 9 bin 344 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 344 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

N KOLAY

N Kolay Bono

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 9 bin 493 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 493 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

DENİZBANK

E-Mevduat

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 9 bin 442 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 442 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 9 bin 493 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 493 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Plus

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 9 bin 493 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 493 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

ENPARA

Vadeli Mevduat

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 48,50

Net Getiri: 9 bin 567 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

FİBA BANKA

Kiraz Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 9 bin 863 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 863 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

ALTERNATİF BANK

Vov Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 10 bin 454 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 454 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

GETİRFİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Kazanç: 10 bin 32 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 32 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

TEB

Marifetli Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Kazanç: 10 bin 229 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 229 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

ING BANK

Turuncu Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 10 bin 257 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 257 TL

Bankaların faiz yarışı devam ediyor: 250 bin liranın getirisi ne kadar?

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 10 bin 257 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 257 TL

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