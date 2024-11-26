Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankalar müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyalarını hızla hayata geçirmeye başladı. Bu kampanyalar kapsamında sunulan kredi tutarları ise netleşti. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte, faizsiz kredi veren bankalar ve sağladıkları kredi fırsatları...