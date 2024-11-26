Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Bankaların müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları hız kazandı. Faizsiz kredide verilen tutarlar da belli oldu. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi tutarları...
Bankalar müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyalarını hızla hayata geçirmeye başladı. Bu kampanyalar kapsamında sunulan kredi tutarları ise netleşti. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte, faizsiz kredi veren bankalar ve sağladıkları kredi fırsatları...
QNB
QNB müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatıyla toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlayabilirsiniz.
Vade: 3-6 ay
Tutar: 45 bin TL
AKBANK
Akbank yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans fırsatıyla faizsiz kredi desteği veriyor.
Vade: 3 ay
Tutar: 25 bin TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatı sunarak toplamda 45 bin TL faizsiz kredi veriyor.
Vade: 3-6 ay
Tutar: 45 bin TL
İŞ BANKASI
İş Bankası yüzde 0 faizle 25 bin TL'ye kadar taksitli nakit avans ve 30 bin TL'ye kadar ek hesap fırsatıyla toplamda 55 bin TL'ye varan faizsiz finansman imkanı sunuyor.
Vade: 1-3 ay
Tutar: 55 bin TL
DENİZBANK
Denizbank yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 10 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatıyla toplamda 35 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor.
Vade: 3-6 ay
Tutar: 35 bin TL
ENPARA.COM
Enpara.com yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.
Vade: 3 ay
Tutar: 10 bin TL
ON DİJİTAL
On Dijital yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi fırsatı sağlıyor.
Vade: 3 ay
Tutar: 15 bin TL
CEPTETEB
CEPTETEB yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 25 bin TL kredi fırsatı sunarak toplamda 50 bin TL faizsiz kredi imkanı veriyor.
Vade: 3-6 ay
Tutar: 50 bin TL
ING
Yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vadeli 15 bin TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca, Turuncu Ekstra programına katılıp belirli alışverişlerle bu kredinin faizini yüzde 0'a getirebilirsiniz.
Vade: 6 ay
Tutar: 15 bin TL
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk yeni müşterilerine özel olarak 6 ay vadeli 15 bin TL faizsiz finansman fırsatı sunuyor.
Vade: 6 ay
Tutar: 15 bin TL
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