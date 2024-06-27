Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2024 Perşembe, 15:28
Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Kredi ve banka kartlarında milyonları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. 

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Yüksek enflasyondan ötürü paranın alım gücü günden güne düşerken yurttaş kredi kartına yüklendi.

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Alışverişlerde artık küçük tutarlar bile kredi kartlarıyla ödenirken temassız işlem limiti de yetmez oldu.

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni kararı yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltilecek.

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

BDDK tarafından bankalara yazı gönderildi.

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Bankalar tarafından duyurulan bilgiye göre, şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Böylece işlem limiti iki yıl sonra tekrar düzenlenmiş oldu.

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