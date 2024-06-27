Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik
Kredi ve banka kartlarında milyonları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı.
Yüksek enflasyondan ötürü paranın alım gücü günden güne düşerken yurttaş kredi kartına yüklendi.
Alışverişlerde artık küçük tutarlar bile kredi kartlarıyla ödenirken temassız işlem limiti de yetmez oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni kararı yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.
1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltilecek.
BDDK tarafından bankalara yazı gönderildi.
Bankalar tarafından duyurulan bilgiye göre, şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.
Böylece işlem limiti iki yıl sonra tekrar düzenlenmiş oldu.
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