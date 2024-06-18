Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar
Yurttaşlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor.
Son değişikliklerle birlikte, bankaların kredi faiz oranları yeniden belirlendi.
İşte banka banka kredi faiz oranları:
Garanti BBVA (Bayram Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Aylık Taksit: 11.526,91 TL
Toplam Ödeme: 138.984 TL
TEB (Hoş Geldin Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.569 TL
Toplam Ödeme: 139.486 TL
Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,55
Aylık Taksit: 11.872 TL
Toplam Ödeme: 143.127 TL
Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,47
Aylık Taksit: 11.804 TL
Toplam Ödeme: 142.314 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,59
Aylık Taksit: 11.906 TL
Toplam Ödeme: 143.535 TL
Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,69
Aylık Taksit: 11.991 TL
Toplam Ödeme: 143.895 TL
Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,59
Aylık Taksit: 11.906 TL
Toplam Ödeme: 143.535 TL
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