Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2024 Salı, 09:53
Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Yurttaşlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Son değişikliklerle birlikte, bankaların kredi faiz oranları yeniden belirlendi.

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

İşte banka banka kredi faiz oranları:

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Garanti BBVA (Bayram Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,89

Aylık Taksit: 11.526,91 TL

Toplam Ödeme: 138.984 TL

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

TEB (Hoş Geldin Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 11.569 TL

Toplam Ödeme: 139.486 TL

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Türkiye İş Bankası (İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,55

Aylık Taksit: 11.872 TL

Toplam Ödeme: 143.127 TL

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Akbank (Hızlı İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,47

Aylık Taksit: 11.804 TL

Toplam Ödeme: 142.314 TL

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 4,59

Aylık Taksit: 11.906 TL

Toplam Ödeme: 143.535 TL

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Enpara.com (Masrafsız İhtiyaç Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,69

Aylık Taksit: 11.991 TL

Toplam Ödeme: 143.895 TL

Kredi faiz oranlarında değişiklik! İşte banka banka tutarlar

Yapı Kredi (3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,59

Aylık Taksit: 11.906 TL

Toplam Ödeme: 143.535 TL

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