Mobilyacılardan kredi kartı çağrısı: 'Taksit sınırı esnetilmeli'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:34

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:35

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), düğün sezonunun açılmasıyla mobilya sektörünün hareketlendiğini bildirdi.

MOSFED'den yapılan açıklamaya göre, evlilik hazırlığı yapanlar alışveriş için mobilya üreticilerinin kapısını çalarken, en çok ilgi yatak odası ve salon takımlarına oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırmasının bu süreçte yeni evlenecek çiftleri olduğu kadar üreticiyi de zorladığını belirtti.

Güleç, mobilya gibi ürün birim fiyatının yüksek olduğu sektörler için kredi kartına taksit uygulanmasının esnetilmesi çağrısını yineleyerek, şunları kaydetti:

"Her yıl yaz mevsiminde iç piyasada hareketlilik başlıyor. Özellikle düğün hazırlığı yapacak çiftler hem bütçelerine hem de tasarım zevklerine en uygun mobilyaları seçmek için mobilyacıları gezmeye başladı. Üreticilerimiz de buna göre çeşitli setler ve indirimler yapıyor. Tabii en çok ilgiyi, doğal olarak, salon takımları ve yatak odası takımları görüyor. Tüketiciler yeni mobilyalarında fiyatların uygunluğunun yanı sıra konforu ve şıklığı da önemsiyor. Evlilik sezonu sektörümüz açısından özellikle iç piyasa hareketliliği adına önem arz ediyor."

"Ekonomimizin ve ülkemizin kalkınması adına evlenecek çiftlerin yerel üreticileri tercih etmesi oldukça önemli. Dünyada tüm mobilya gruplarında üretim yapabilen 4 ülkeden birisiyiz." yorumunu yapan Güleç, şunları söyledi:

"Tasarım, kalite ve konfor ile öne çıkıyoruz. Halkımızın desteğiyle sektörümüz daha da kalkınacaktır. Mobilya ürünleri çok sık değiştirilen ürünler değil, bu nedenle yeni evlenecek çiftlere tavsiyem; ince eleyip, sık dokumaları ve içlerine sinen ürünleri tercih etmeleri. Ayrıca taşınacak veya evini yenileyecek olan tüketiciler genel olarak yaz mevsimini tercih ediyor, bu süreçleri daha rahat yönetebilmek için. Onlara da yeni alacakları mobilyalar için sadeliğe ve kullanım verimliliğine dikkat etmelerini öneriyoruz. Geleceğin trendi artık sadelik, üreticiler de buna odaklanmış durumda."

Güleç, Türkiye mobilya sektörünün dinamik yapısı sayesinde değişen ulusal ve küresel şartlara uyum sağlayarak her geçen gün üretim hacmini artırdığını, mobilya sektörünün yaklaşık 50 bin üreticisiyle sanayi tarafında 250 bin kişiyi istihdam ettiğinin altını çizdi.

Dünyadaki ekonomik dalgalanmalar, ülkeler arası krizler ve ham madde tedarikinde yaşanan problemlerin birçok sektör gibi kendilerini de etkilediğini belirten Güleç, "2023 yılında oldukça zorlandık ancak dinamik yapımızla 2024 yılına güzel bir başlangıç yaptık. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için tüm üreticilerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güleç, mobilyacıların sürekli üretim hacimlerini artırdığını belirterek, "Yıl boyu gerçekleşecek fuarlar ve çeşitli ticaret etkinlikleri ile 2024’ü güzel bir şekilde tamamlamak ve ülkemiz ekonomisine hatırı sayılır bir katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

TAKSİT ÇAĞRISI

Kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırmalarının mobilya sektörünü zorladığını hatırlatan Güleç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mobilyalar sık sık değiştirilen ürünler değil. Tüketicilerin çoğu aldığı ürünleri 5-10 yıl belki daha fazla kullanıyor. Gerek dünyadaki enflasyon gerek ham madde fiyatları yüzünden mobilya fiyatları bir miktar yüksek. Bu nedenle kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırması tüketiciyi de üreticiyi de zorluyor. Tüketiciler ya alışverişlerini erteliyor ya da zamana yayıyorlar. Bu noktada taksit sayısının en azından mobilya gibi ürün birim fiyatının yüksek olduğu sektörler için esnetilmesini talep ediyoruz. Bu sayede ülkemizin ekonomisine katkımız daha fazla olacaktır."