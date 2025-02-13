2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

Yeni düzenleme kimleri kapsıyor? 1 Ekim 2008 sonrası sigortalılar için ne değişiyor? SGK Uzmanı İsa Karakaş ayrıntıları açıkladı...

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 10:34
2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 2008 ve sonrası SSK'li olanlar kademeli emeklilik beklerken, SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan kötü bir haber geldi. 

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

Karakaş, ekonomik koşullar ve düşük emekli maaşı nedeniyle çalışmaya devam etmeyi planlayanlar için önemli bir değişikliği duyurdu.

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

'ÇİFTE MAAŞ DÖNEMİ BİTİYOR'

TGRT Haber’e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte çift maaş dönemi sona eriyor. Hem emekli maaşı alıp hem de çalıştığı iş yerinden maaş alma devri bitiyor" dedi.

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

SGK verilerine göre, düşük emekli maaşları ve enflasyon nedeniyle 1 milyon 943 bin 579 emekli halen çalışmaya devam ediyor.

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni uygulama, yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanları etkileyecek.

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

BU TARİHE DİKKAT!

Uygulama yalnızca 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı şekilde çalışmaya başlayanları kapsayacak.

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

EMEKLİLERE YAPILAN ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklileri yüzde 11,54, diğer emekliler ise yüzde 15,75 zam aldı. 

2008 sonrası SSK'li olanlara kötü haber: O dönem sona eriyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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