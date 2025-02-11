Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:46

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:46

Emeklilerin merakla beklediği maaş zam farklarının ödeme tarihleri netleşti. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmesinin ardından, zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı konusu gündeme geldi. Peki, Maaş farkı ne kadar oldu? SGK emekli maaş farklarının ödeme tarihini ne zaman?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının yükseltilmesi kapsamında farkların bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLDU?

2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için emeklilere uygulanacak zam oranı, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu artış kapsamında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.