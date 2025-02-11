SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için önemli açıklamalarda bulundu. 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin maaşlarının kesilebileceğini belirtti. İşte detaylar...
Birçok emekli, düşük maaşlar ve geçim zorlukları nedeniyle çalışma hayatına devam etmek zorunda kalıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam ediyor.
Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME
Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan ve emekli olmayı planlayan kişilerin, emekli maaşlarını kaybetmeden SGDP ödeyerek çalışamayacaklarını duyurdu.
Bu düzenlemeye göre, söz konusu tarihten sonra emekli olan kişiler, kayıtlı olarak bir işte çalışmaya devam ettiklerinde emekli maaşlarının kesileceği uyarısını yaptı.
SGDP NEDİR?
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getiren emeklilerin, maaşları kesilmeden bir işte çalışabilmelerini sağlayan primdir.
Ancak yeni düzenleme ile 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olup emekli olanlar için bu uygulama geçerli olmayacak ve maaşlar kesilecektir.
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