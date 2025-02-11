SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekliler için önemli açıklamalarda bulundu. 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin maaşlarının kesilebileceğini belirtti. İşte detaylar...

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 13:07
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

Birçok emekli, düşük maaşlar ve geçim zorlukları nedeniyle çalışma hayatına devam etmek zorunda kalıyor. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam ediyor. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, çalışan emeklilere yönelik önemli bir açıklama yaptı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

ÇALIŞAN EMEKLİLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olan ve emekli olmayı planlayan kişilerin, emekli maaşlarını kaybetmeden SGDP ödeyerek çalışamayacaklarını duyurdu. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

Bu düzenlemeye göre, söz konusu tarihten sonra emekli olan kişiler, kayıtlı olarak bir işte çalışmaya devam ettiklerinde emekli maaşlarının kesileceği uyarısını yaptı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

SGDP NEDİR?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarını yerine getiren emeklilerin, maaşları kesilmeden bir işte çalışabilmelerini sağlayan primdir. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli açıklama: Çalışan emeklilerin maaşı kesilebilir!

Ancak yeni düzenleme ile 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olup emekli olanlar için bu uygulama geçerli olmayacak ve maaşlar kesilecektir.

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