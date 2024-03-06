Olmayan havalimanını 7.6 milyar TL'ye sattılar!

Mali tabloda kocaman bir kara delik; görünürde ne bir pist ne de bir terminal vardı, fakat havalimanı alımı için ödeme yapılmıştı. Üstelik hiçbir yetkili, neler olduğu konusunda bir fikre sahip değildi.

Bu noktadan sonra olaylar daha da karmaşık hale geldi...