Asgari ücretliydi, milyoner oldu... Deneyimini paylaştı!
Sıfır sermaye ile "milyoner" olduğunu iddia eden, yirmili yaşlardaki bu genç, her erkeğin bir Lamborghini'ye sahip olması gerektiğini iddia ederek tepkileri üzerine çekti. O da bunun üzerine bir açıklama yapma gereği hissetti. Yaklaşımını 'sorunlu' bulanların sayısı az değil...
24 yaşındaki Sebastian Ghioghiu, 'çok düşük gelirli' bir aileden gelmesine rağmen drop-shipping (stoksuz satış), emlak ve online kurslar üzerinden 8 milyon dolar net servete ulaştığını öne sürdü.
Bir zamanlar asgari ücretle geçinen bir kasiyer olan Sebastian, bugünlerde sosyal medya platformu YouTube'ta takipçilerine, "nasıl para kazanabileceklerini" öğretiyor.
24 yaşındaki bu adam, çeşitli gelir kaynaklarından sadece altı yılda 8 milyon dolar kazandığını iddia etti ve yakın zamanda katıldığı bir podcast programında, "bir Lambo'nuz yoksa ciddi anlamda düşünmelisiniz" dedi. Bu sözü tepkilere neden oldu...
Avrupa'da, ortalama bir Lamborghini'nin fiyatı 200 bin dolar (yaklaşık 6.25 milyon TL) civarında olsa da söz konusu Türkiye olunca, otomotiv sektöründe uygulanan ağır vergileri de hesaba katmak gerekiyor.
Sebastian, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunun inanılmaz derecede kolay olduğunu ve dışarıda çok fazla para olduğunu düşünüyorum. Özellikle de artık daha önce hiç olmadığı kadar yararlanabileceğiniz yapay zeka araçlarıyla, 200 bin dolar devede kulak kalıyor..."
"Geçmişte insanlar para kazanmak için fiziksel olarak çalışmak zorundaydı, bugünlerde yatakta düğmelere basarak 10 kat daha fazlası kazanılabilir, hatta akıllı olanlar daha da fazlasını..."
"Tanıdığım 18 yaşındaki bir çocuk, birkaç ay önce sermayesiz satış yapmaya başladı. Bugün öğlene kadar yüzde 30 kar marjıyla 12 bin dolar (yaklaşık 375 bin TL) kazandı..."
Bu sözlerin ardından, zengin olmadan önce yaptığı işleri anlatan Ghirorgihu, ABD'ye ilk geldiğinde TACO Bell ve KFC gibi firmalarda saatliği 8 dolardan kasiyerlik yaptığını hatırlattı.
Bir süre sonra araba kiralama işine girerek kar yapmaya başladığını belirten Ghirorgihu, 19 yaşında 9 arabasının olduğunu belirterek eleştirilere şöyle yanıt verdi:
"Ne bekliyorsunuz ki? 19 yaşında birine para verirseniz lüks bir araba alır, ben de öyle yaptım. Arabam hayatımdaki ilk başarım, ilk kupam gibiydi..."
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