2022'de serveti en çok eriyen milyarderler
2022 yılı küresel milyarderler için kötü bir yıl oldu. Milyarderlerin servetleri de eridi. En büyük kaybı 133,3 milyar dolarlık düşüşle Tesla'nın patronu Elon Musk yaşarken serveti en çok eriyen 8 isim şöyle sıralandı...
Elon Musk
Kayıp: 133,3 milyar dolar
Net servet: 137 milyar dolar
Jeff Bezos
Kayıp: 85,4 milyar dolar
Net servet: 107 milyar dolar
Chanpeng Zhao
Kayıp: 83,3 milyar dolar
Net servet: 12,6 milyar dolar
Mark Zuckerberg
Kayıp: 79,9 milyar dolar
Net servet: 45,6 milyar dolar
Larry Page
Kayıp: 45,5 milyar dolar
Net servet: 82,9 milyar dolar
Sergey Brin
Kayıp: 44,2 milyar dolar
Net servet: 79,4 milyar dolar
Mackenzie Scott
Kayıp: 37,4 milyar dolar
Net servet: 18,9 milyar dolar
Bill Gates
Kayıp: 28,9 milyar dolar
Net servet: 109,2 milyar dolar
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