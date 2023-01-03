2022'de serveti en çok eriyen milyarderler

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 07:00
<p>2022 yılı küresel milyarderler için kötü bir yıl oldu. Milyarderlerin servetleri de eridi. En büyük kaybı 133,3 milyar dolarlık düşüşle Tesla'nın patronu Elon Musk yaşarken <em><strong>serveti en çok eriyen 8 isim şöyle sıralandı</strong></em>...</p>

2022 yılı küresel milyarderler için kötü bir yıl oldu. Milyarderlerin servetleri de eridi. En büyük kaybı 133,3 milyar dolarlık düşüşle Tesla'nın patronu Elon Musk yaşarken serveti en çok eriyen 8 isim şöyle sıralandı...

<p><strong>Elon Musk </strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong></em> 133,3 milyar dolar </p> <p><em><strong>Net servet:</strong></em> 137 milyar dolar </p>

Elon Musk 

Kayıp: 133,3 milyar dolar 

Net servet: 137 milyar dolar 

<p><strong>Jeff Bezos</strong></p> <p><strong><em>Kayıp:</em></strong> 85,4 milyar dolar</p> <p><em><strong>Net servet:</strong></em> 107 milyar dolar </p>

Jeff Bezos

Kayıp: 85,4 milyar dolar

Net servet: 107 milyar dolar 

<p><strong>Chanpeng Zhao</strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong> </em>83,3 milyar dolar</p> <p><em><strong>Net servet:</strong> </em>12,6 milyar dolar </p>

Chanpeng Zhao

Kayıp: 83,3 milyar dolar

Net servet: 12,6 milyar dolar 

<p><strong>Mark Zuckerberg </strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong></em> 79,9 milyar dolar </p> <p><em><strong>Net servet:</strong> </em>45,6 milyar dolar</p>

Mark Zuckerberg 

Kayıp: 79,9 milyar dolar 

Net servet: 45,6 milyar dolar

<p><strong>Larry Page</strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong></em> 45,5 milyar dolar </p> <p><em><strong>Net servet:</strong></em> 82,9 milyar dolar</p>

Larry Page

Kayıp: 45,5 milyar dolar 

Net servet: 82,9 milyar dolar

<p><strong>Sergey Brin</strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong></em> 44,2 milyar dolar</p> <p><strong><em>Net servet:</em></strong> 79,4 milyar dolar</p>

Sergey Brin

Kayıp: 44,2 milyar dolar

Net servet: 79,4 milyar dolar

<p><strong>Mackenzie Scott</strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong></em> 37,4 milyar dolar</p> <p><em><strong>Net servet:</strong></em> 18,9 milyar dolar</p>

Mackenzie Scott

Kayıp: 37,4 milyar dolar

Net servet: 18,9 milyar dolar

<p><strong>Bill Gates </strong></p> <p><em><strong>Kayıp:</strong></em> 28,9 milyar dolar</p> <p><em><strong>Net servet:</strong> </em>109,2 milyar dolar</p>

Bill Gates 

Kayıp: 28,9 milyar dolar

Net servet: 109,2 milyar dolar

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