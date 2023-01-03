2022'de serveti en çok eriyen milyarderler

2022 yılı küresel milyarderler için kötü bir yıl oldu. Milyarderlerin servetleri de eridi. En büyük kaybı 133,3 milyar dolarlık düşüşle Tesla'nın patronu Elon Musk yaşarken serveti en çok eriyen 8 isim şöyle sıralandı...