Başarılı milyarderlerin günlük rutinleri nasıl, nelerden vazgeçemiyorlar?
Onlar dünyanın en çok konuşulan insanları, servetleri ve mülkleriyle herkesin dikkatini çeken milyarderler…
Dünyanın en zengin iş adamlarını ya da ünlüleri sürekli servetleri ve yeni hamleleriyle haberlerde görmeye alışkınsınızdır. Milyarderler, sadece gündemi değil, küresel ekonomiyi de şekillendiriyor. Hatta herkesin bildiği gibi dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, artık sosyal medya platformu Twitter’ın da sahibi.
Peki, servetleriyle gündemde olan milyarderlerin günlük rutinleri nasıl, hangi ortak paydada buluşuyorlar?
ELON MUSK
200 milyar doları aşkın bir servetin sahibi olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, haftada 120 saat çalışmak için sabah saatlerinden itibaren işiyle meşgul olmak zorunda. Sabah 7’de kalkan Musk, uyanır uyanmaz bir kahve eşliğinde elektronik postalarını kontrol ediyor. Teknoloji imparatoru Elon Musk, her gün kısa bir duşun hemen ardından ofisinin yolunu tutuyor.
Musk'nin çalışma saatlerinin çoğu CEO’su olduğu Tesla ve SpaceX arasında bölünürken, geri kalan zamanını kurucu ortak, yatırımcı veya yönetici olduğu diğer girişimlere harcıyor. Teknolojinin lideri, her gece saat 1 civarında uykuya daldığını belirtiyor.
BERNARD ARNAULT
Serveti, Fransa ekonomisinin yüzde 3'ünden fazla olan (150,6 milyar) Louis Vuitton CEO'su Bernard Arnault, oldukça hareketli bir yaşama sahip.
Günde 7 saat uyuduğunu belirten Bernard, 138 milyar dolarlık bir servete sahip. Ayrıca ünlü milyarderin en büyük çocuğu Delphine Arnault, ünlü ekonomi dergisi Forbes'a Bernard Arnault'un 24 saat çalıştığını açıkladı.
JEFF BAZOS
Ünlü platform Amazon’un kurucusu ve başkanı olan Jeff Bazos’nin mal varlığı 126 milyar doların üzerinde.
Dünyanın en zengin 4. kişisi olan Bazos, yoğun bir günlük programa sahip. Erken kalkan milyarderlerden biri olan Amazon’un patronu, 8 saatlik bir uykudan sonra güne 6:30’da başlıyor. Kişisel zaman aralığına özen gösteren Jeff Bazos, toplantılarını genellikle sabah 10’dan önce planlamamaya özen göstermesiyle biliniyor. Günün öğleden sonrasını çoğunlukla işe ayırdığını belirten Bazos, Thrive Global ile yaptığı röportajda yaşam tarzına ilişkin şunları söylüyor:
“İş-yaşam uyumunun iyi bir çerçeve olduğunu düşünüyorum. “Denge” kelimesine “uyum” kelimesini tercih ederim çünkü denge katı bir anlama gelir. Aslında, işte mutluysam evde daha iyiyim. Daha iyi bir koca ve daha iyi bir baba. Ve eğer evde mutluysam, işe daha enerjik geliyorum.’’
BILL GATES
Dünyanın en zengin 5. kişisi olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, güne kardiyo ve çeşitli egzersizler yaparak başlıyor. Yaşam tarzında disiplin kelimesine dikkat çeken Gates, her gününü belirli aralıklara bölerek yüksek düzeyde verim elde ediyor.
Ünlü milyarder, yoğun iş temposuna rağmen her gün bir saatini yeni şeyler öğrenmeye ayırıyor. Ayrıca Bill Gates’in yılda 50 kitap okuduğu biliniyor.
WARRENT BUFFET
Amerikalı milyarder Warrent Buffet, Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'sudur. Bugün onlarca şirketin sahibi olan Warren Buffett, yatırım yolculuğuna, ilk hissesini aldığı 11 yaşında başladı.
Her gece en az sekiz saat uyuduktan sonra güne sabah 6.45'te başlayan Buffet, kahvaltısını genellikle McDonalds’ta yapıyor. Programı çok yoğun değilse, sabahları egzersize zaman ayıran Buffet, ardından işe koyuluyor. Ofiste tüm gününü çalışarak ve okuyarak geçiren milyarder, her gün akşam 5 ile 6 arasında ofisten eve dönüyor. Buffet, genellikle akşam saat 22.00 civarında yatağa girip, yarım saat kadar kitap okuyor ve her gece 22:45'te uyumaya özen gösteriyor.
Ünlü milyardere dair ilginç bir bilgi olarak Buffet, 1958'den beri aynı evde yaşıyor. Buffett'i diğer milyarderlerden ayıran bir diğer özellik de, alışılmış gösterişli arabalar yerine düşük fiyatlı arabaları tercih etmesidir.
OPRAH WİNFREY
Milyarderlerin hemen hemen hepsi, belirli bir sabah rutinine sahipler. Örneğin, 3.2 milyar dolar servetiyle bilinen medya patronu Oprah Winfrey, her sabah saat 5’te kalkıyor. Ünlü sunucunun sabah yaptığı ilk aktivite ise köpeklerini yürüyüşe çıkarmak oluyor.
Oprah, sabahın ilk saatlerinden geri kalan zamanı meditasyon ve antremanla tamamlıyor. Günün en sevdiği öğününün öğle yemeği olduğunu belirten Oprah, yemekten sonra tamamen işlerine odaklanıyor. Her gün ilham almak için muhakkak kitap okuduğunu belirten ünlü isim, günü sıcak bir banyo ile sonlandırıyor.
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