Başarılı milyarderlerin günlük rutinleri nasıl, nelerden vazgeçemiyorlar?

Onlar dünyanın en çok konuşulan insanları, servetleri ve mülkleriyle herkesin dikkatini çeken milyarderler…

Dünyanın en zengin iş adamlarını ya da ünlüleri sürekli servetleri ve yeni hamleleriyle haberlerde görmeye alışkınsınızdır. Milyarderler, sadece gündemi değil, küresel ekonomiyi de şekillendiriyor. Hatta herkesin bildiği gibi dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, artık sosyal medya platformu Twitter’ın da sahibi.

Peki, servetleriyle gündemde olan milyarderlerin günlük rutinleri nasıl, hangi ortak paydada buluşuyorlar?