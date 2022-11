Başarılı milyarderlerin günlük rutinleri nasıl, nelerden vazgeçemiyorlar?

WARRENT BUFFET

Amerikalı milyarder Warrent Buffet, Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'sudur. Bugün onlarca şirketin sahibi olan Warren Buffett, yatırım yolculuğuna, ilk hissesini aldığı 11 yaşında başladı.

Her gece en az sekiz saat uyuduktan sonra güne sabah 6.45'te başlayan Buffet, kahvaltısını genellikle McDonalds’ta yapıyor. Programı çok yoğun değilse, sabahları egzersize zaman ayıran Buffet, ardından işe koyuluyor. Ofiste tüm gününü çalışarak ve okuyarak geçiren milyarder, her gün akşam 5 ile 6 arasında ofisten eve dönüyor. Buffet, genellikle akşam saat 22.00 civarında yatağa girip, yarım saat kadar kitap okuyor ve her gece 22:45'te uyumaya özen gösteriyor.

Ünlü milyardere dair ilginç bir bilgi olarak Buffet, 1958'den beri aynı evde yaşıyor. Buffett'i diğer milyarderlerden ayıran bir diğer özellik de, alışılmış gösterişli arabalar yerine düşük fiyatlı arabaları tercih etmesidir.