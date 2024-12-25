22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

Asgari ücretle kaç çeyrek altın alınıyor? 2025'te asgari ücret dolar bazında ne kadar ediyor? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2024 Çarşamba, 10:28
22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

KOMİSYONDAN YÜZDE 30 ZAM KARARI

Asgari Ücret Komisyonu dün gerçekleştirdiği 4. toplantısında, TÜRK-İŞ'in katılmama kararı aldığı oturum sonrası karara vardı. 

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 30 zam yapıldığını belirterek, net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

Bu maaşla yaklaşık 4 çeyrek altın alınabilirken geriye 384 TL kalıyor. 

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

2002 yılında ise asgari ücretle 6,4 çeyrek altın alınıyordu. Dolar bazında ise yeni asgari ücret 628 dolara karşılık geliyor.

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

DOLAR VE ALTIN KARŞILIĞI

Yeni asgari ücretin dolar karşılığı 628 dolar olarak hesaplanırken, yapılan zam 47 dolara denk geldi. 

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

Altın bazında ise asgari ücretle alınabilecek miktarlarda dikkat çekici düşüşler yaşandı.

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

ALTINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ

2002 yılında 184 TL olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün bu sayı 1,13’e geriledi. 

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

Buna göre, asgari ücretle 1 Cumhuriyet altını alınabiliyor ve yaklaşık 2 bin 493 TL bakiye kalıyor

22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?

Çeyrek altın hesabında ise 6,4 çeyrekten 4,49’a bir düşüş söz konusu. Yeni ücretle 4 çeyrek altın alındığında, 384 TL bakiye kalıyor.

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