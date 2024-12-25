22 bin 104 olarak açıklandı: Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor?
Asgari ücretle kaç çeyrek altın alınıyor? 2025'te asgari ücret dolar bazında ne kadar ediyor? İşte ayrıntılar...
KOMİSYONDAN YÜZDE 30 ZAM KARARI
Asgari Ücret Komisyonu dün gerçekleştirdiği 4. toplantısında, TÜRK-İŞ'in katılmama kararı aldığı oturum sonrası karara vardı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 30 zam yapıldığını belirterek, net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.
Bu maaşla yaklaşık 4 çeyrek altın alınabilirken geriye 384 TL kalıyor.
2002 yılında ise asgari ücretle 6,4 çeyrek altın alınıyordu. Dolar bazında ise yeni asgari ücret 628 dolara karşılık geliyor.
DOLAR VE ALTIN KARŞILIĞI
Yeni asgari ücretin dolar karşılığı 628 dolar olarak hesaplanırken, yapılan zam 47 dolara denk geldi.
Altın bazında ise asgari ücretle alınabilecek miktarlarda dikkat çekici düşüşler yaşandı.
ALTINDA DRAMATİK DÜŞÜŞ
2002 yılında 184 TL olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken, bugün bu sayı 1,13’e geriledi.
Buna göre, asgari ücretle 1 Cumhuriyet altını alınabiliyor ve yaklaşık 2 bin 493 TL bakiye kalıyor.
Çeyrek altın hesabında ise 6,4 çeyrekten 4,49’a bir düşüş söz konusu. Yeni ücretle 4 çeyrek altın alındığında, 384 TL bakiye kalıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!