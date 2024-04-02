5 sene görev yapacaklar... Belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNE HUZUR HAKKI

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Hesaplanan brüt tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor.

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor.

Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9.130 TL olarak uygulanıyor.