Bahçeli erken seçime kapıları kapattı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:46

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yazılı açıklama ile yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. “MHP’nin sandıktan çıkan demokratik mesajı aldığını, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvadığını” söyleyen Bahçeli, “erken seçim” tartışmalarına da kapıları kapattı.

Bahçeli, “Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır” dedi.

Bahçeli, AKP’ye “Ekonomik şikâyetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülkede tezahür etmiştir” göndermesinde bulundu.

YENİ A TAKIMI BELLİ OLACAK

AKP ve MHP, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de işbirliği yapmış ve 30 büyükşehrin 2’sinde AKP MHP’nin adayını, 28’inde ise MHP, AKP’nin adayını desteklemişti. AKP’nin MHP’nin adayını desteklediği Mersin’de, MHP’li Serdar Soydan ile rakibi CHP’li Vahap Seçer arasında yüzde 28,47’lik oy farkı oluştu. Bu oy farkı 2019 yerel seçimlerinde Mersin’de 8 ilçe belediye başkanlığı kazanan MHP’ye, ilçe belediyesi de kaybettirdi. MHP, 2019 yılında Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Toroslar ilçe belediye başkanlıklarını kazanmıştı. MHP, bu yerel seçimde ise Mersin’den 8 ilçeden yalnızca 3’ünü koruyabildi. MHP, Anamur’u CHP’ye, Çamlıyayla’yı İYİ Parti’ye, Mut’u İYİ Parti’ye, Silifke’yi CHP’ye ve Toroslar’ı CHP’ye kaptırdı.

İLÇE BELEDİYELERİNİ DE KAYBETTİ

MHP'nin, 20 yılı aşkın süredir Cengiz Ergün’ün belediye başkanlığında yönettiği Manisa’da da CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek kazandı. 2019 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığı ile beraber Kula, Salihli, Sarıgöl ve Selendi olmak üzere 4 ilçe belediye başkanlığını da elinde bulunduran MHP, 2024 seçimlerinde Manisa ilçe belediye başkanlıklarında “hezimete uğradı.” MHP, Kula, Salihli ve Sarıgöl’ü CHP’ye, Selendi’yi ise Yeniden Refah Partisi’ne kaptırdı. AKP ve MHP, yerel seçimler kapsamında 51 ilin 29’unda işbirliği kararı almış ve 22 ilde ise ayrı adaylarla seçime katılmışlardı. MHP’nin AKP’nin adayını desteklediği Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kırşehir, Sinop, Yalova ve Zonguldak’ta CHP; Ağrı, Batman, Hakkâri, Iğdır, Muş, Siirt ve Tunceli’de DEM Parti kazandı. MHP’nin yine AKP ile ortak adayla seçime girdiği Bingöl, Bitlis, Çorum, Rize ve Şırnak’ta da AKP kazandı.

TOKAT'TA REKOR KIRDI

Öte yandan MHP’nin Tokat’taki yüzde 54,86’lık başarısı da parti kulislerinde yankı buldu. MHP, 1969 yılından bu yana ilk kez Tokat’ta belediye başkanlığını kazandı. “Süper Vali” olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat’ta “salt AKP seçmeninden değil, CHP’li seçmenlerin de oyunu almayı başardı” değerlendirmesi yapılıyor. MHP Tokat'ta ayrıca Tokat Merkez, Erbaa, Reşadiye, Pazar, Sulusaray, Yeşilyurt ve Almus olmak üzere 7 ilçe belediyesi ve Karakaya, Tanoba, Serenli, Yolkonak, Emirseyit, Bereketli, Hatipli ve Çevreli olmak üzere 8 belde belediyesini kazandı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut kentteki seçim sonucunun ardından "Seçim süreci boyunca katkılarını esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Destansı bir mücadeleyle Tokat genelinde tarihimizin en yüksek oy oranına ulaşmış bulunuyoruz" paylaşımında bulundu. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, seçim sonuçlarına ilişkin partisinin kurmaylarıyla değerlendirmelerde bulunacağı belirtilirken, 17 Mart’ta olağan kurultayını gerçekleştiren ve merkez yönetim kurulu üyeleri belli olan partinin yeni ‘A takımının’ da bu hafta içinde belli olacağı dile getiriliyor. MHP’de, “seçim sonuçları” sonrasında Genel Başkan Bahçeli’nin, partinin çekirdek yönetim kadrosu olan başkanlık divanında da bazı değişiklikler yapabileceği ileri sürülürken, ilerleyen günlerde de yeni belediye başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceği kaydediliyor.