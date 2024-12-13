500 ve 1000 TL’lik banknotlar geliyor mu? Merkez Bankası'ndan açıklama!

'İHTİYAÇ GÖRÜLÜRSE GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 8 Ağustos’ta '500 ve 100 TL'lik banknotların basılacağı iddiaları için, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız” demişti.