Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim beklentileri oluşurken, bu durum vatandaşları fiyat takibine yöneltti. Son gelişmelere göre, motorin fiyatında bir değişiklik beklenmezken, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.