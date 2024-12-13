Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam yolda! Artış tarihi belli oldu...
Benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Peki benzine ne zaman, ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Benzin ve motorin fiyatlarında zam ve indirim beklentileri oluşurken, bu durum vatandaşları fiyat takibine yöneltti. Son gelişmelere göre, motorin fiyatında bir değişiklik beklenmezken, benzine zam yapılacağı öne sürüldü.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük ürün fiyatları ve döviz kuru değişimleri dikkate alınıyor. Bu fiyatlara, gümrüksüz rafineri fiyatına eklenen ÖTV, EPDK payı ve KDV de etki ediyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 42.12 TL/Litre
Motorin: 43.30 TL/Litre
LPG: 26.03 TL/Litre
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 42.01 TL/Litre
Motorin: 43.24 TL/Litre
LPG: 25.49 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 42.54 TL/Litre
Motorin: 43,87 TL/Litre
LPG: 26,04 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 43,04 TL/Litre
Motorin: 44,39 TL/Litre
LPG: 25.94 TL/Litre
UYGULANACAK ZAM NE KADAR?
NTV'de yer alan habere göre, 14 Aralık Cumartesi gününden itibaren benzinin litresine 98 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerinde artış yaşanacağı tahmin ediliyor.
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