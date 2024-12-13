Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere indirim araçlara zam!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:35

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:35

Zorunlu Trafik Sigortası'na yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Engelli bireyler için primlere yüzde 20'ye kadar indirim yapılabilecek. Poliçe iptali durumunda, sigorta şirketine ödenecek prim asgari ücretin yüzde 2’sinden az olamayacak. 2025'ten itibaren, belirli araç gruplarında primlere yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 ek zam yapılacak. Hasar maliyet endeksi sıfırın altına düşerse sıfır olarak kabul edilecek. Ayrıca, Havuz Sistemi kapsamındaki araçların prim ve hasar paylaşımı sigorta şirketleri arasında paylaştırılacak. Düzenlemenin bazı maddeleri 2025'te yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer alan düzenlemeler şöyle:

MADDE 1 – Yönetmeliğin 4. maddesine yeni bir fıkra eklendi:

“(10) Kurum, 12/5/2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulaması getirebilir.”

MADDE 2 – Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrasındaki üçüncü cümle yürürlükten kaldırıldı.

MADDE 3 – Yönetmeliğin geçici 9. maddesi şu şekilde değiştirildi:

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) Sigorta poliçesinin, ilgili mevzuat çerçevesinde sonlandırılması halinde, sigorta şirketine tahakkuk eden prim, poliçenin sonlandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yüzde 2’sinden az olamaz. Bu primin yüzde 80’i acente komisyonu olarak tahakkuk ettirilir. Bu kapsamda yapılan hesaplamada küsuratlı tutarlar bir üst tam sayıya yuvarlanır.”

MADDE 4 – Yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrasına yeni bir cümle eklendi ve mevcut dördüncü cümle değiştirildi. Ayrıca maddeye yeni bir fıkra eklendi:

“Hasar maliyet endeksi değişim oranının sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak dikkate alınır.”

“Kurul; hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer ilgili hususları göz önünde bulundurarak, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeksle belirlenecek oranı tüm araç grupları ve basamaklar için sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya, ayrıca araç grubu ve basamak bazında ilave yüzde 2’ye kadar artırmaya yetkilidir.”

“(16) 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanır.”

MADDE 5 – Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 13 ve Tablo 14 yenilendi. Ayrıca, Tablo 16'dan sonra gelmek üzere yeni tablolar eklendi. Mevcut "Tablo 9, 10/A, 11 ve 15 için dipnotlar" ifadesi, "Tablo 9, 10/A, 11, 15 ve 17 için dipnotlar" şeklinde değiştirildi.

MADDE 6 – Yönetmeliğin Ek-4’ünde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda 1. maddenin birinci fıkrasındaki birinci cümle ile 3. madde yeniden düzenlendi ve yeni bir geçici madde eklendi:

“0, 1, 2 ve 3. basamaklarda yer alan tüm araç grupları ile 4, 5, 6, 7 ve 8. basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk) ve otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk) türündeki araç grupları havuz kapsamındadır.”

“Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar, sigorta şirketleri arasında trafik sigortası primlerinden ilgili ayda aldıkları paya göre her ay dağıtılır. Bu pay, her ay sonunda hesaplanarak ilgili ayın pay dağıtımında kullanılır.”

“Geçici Madde 1: 1/1/2025 Tarihine Kadar Olan Döneme İlişkin Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) 12/4/2017 - 31/12/2024 (dâhil) tarihleri arasında düzenlenmiş olan havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar, iki aşamalı olarak sigorta şirketleri arasında paylaştırılır. Prim ve hasarların yüzde 50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak, kalan yüzde 50’si ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre dağıtılır. Bu oran her yıl başında belirlenip yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014 - 12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır.”

Yönetmelikteki düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihleri de belirlendi. Buna göre, 2. madde 5 Aralık 2024’ten itibaren geçerli olacak. 3. ve 6. maddeler ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.