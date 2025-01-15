Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam geliyor. Benzin ve motorin fiyatları 16 Ocak'tan itibaren artacak. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? 15 Ocak 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2025 Çarşamba, 11:29
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları ile artan vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

16 Ocak gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarında zam yapılacak. 

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

Peki, 15 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar:

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL

 
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL zamlanacak.

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