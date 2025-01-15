Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: 15 Ocak 2025 Çarşamba akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta yeni zam geliyor. Benzin ve motorin fiyatları 16 Ocak'tan itibaren artacak. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar olacak? 15 Ocak 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar...
Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları ile artan vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
16 Ocak gece yarısından itibaren motorin ve benzin fiyatlarında zam yapılacak.
Peki, 15 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL
NE KADAR ZAM YAPILACAK?
16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL zamlanacak.
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