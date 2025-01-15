Konut ve taşıt kredisi faizlerinde düşüş bekleniyor: Gözler TCMB kararında!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:13

Geçen yıl çift haneli reel düşüş yaşayan konut ve taşıt kredi bakiyeleri, 2025 yılına umutlu bir şekilde bakıyor. Bankacılık sektörü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayında alacağı faiz kararıyla, konut kredi faizlerinin yüzde 2,5'in altına inmesini bekliyor. Ancak, sıkı para politikası ve yüksek faizler, yurttaşın kredi kullanma iştahını azalttı.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, konut kredisi bakiyesi geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 18,8 düşerken, taşıt kredisi bakiyesi ise yüzde 45,9 geriledi. Kredili konut satışları 2023'ün ilk 11 ayında yüzde 21,3 azaldı. Ancak, Kasım ayında düşük baz etkisiyle kredili satışlarda büyük bir artış yaşandı.

KREDİ FAİZLERİNDEKİ İNDİRİMİN ETKİSİ

2024 yılında konut kredisi faiz oranları yüzde 2,79 seviyesinde bulunuyor. Bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın 23 Ocak'taki Para Politikası Kurulu toplantısında beklenen faiz indiriminin konut kredisi faizlerini yüzde 2,5'in altına çekmesini öngörüyor. Ancak, taşıt kredisi faizlerinde bu etkinin daha yavaş bir şekilde görülmesi bekleniyor.

KONUT KREDİSİ KULLANIM ORANI VE KAMPANYALAR

Faiz oranlarında düşüş ve azami kredi kullanım oranlarında yapılacak düzenlemelerle gayrimenkul sektörü için 2024'ün daha verimli geçmesi bekleniyor. Bankalar, faiz oranlarının yüzde 2,5’in altına inmesi durumunda, 120 aya kadar vadeli konut kredisi sunabilecek. Ayrıca, gayrimenkul şirketleri şu anda yüzde 1,99 faizle kampanyalar düzenliyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE GECİKMELİ İNDİRİM

Taşıt kredisi faizleri, konut kredilerine göre daha geç bir tarihte düşmesi bekleniyor. 2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi bakiyesi reel olarak yüzde 45,87 azaldı. Taşıt kredilerinde de faiz oranları düşüşe geçse de, ithal araçların etkisi ve döviz kurları nedeniyle hemen bir artış ivmesi beklenmiyor.