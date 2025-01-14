SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yapılan zamlar ikramiyelere yansıyacak mı? Refah payı düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte SGK uzmanı Özgür Erdursun’un tahminleri...
Yeni yılda emeklilerin ilk 6 ay boyunca alacağı maaşlar belirlendi ancak artış oranlarını yeterli bulmadı.
Gözler şimdi Ramazan Bayramı ikramiyelerine çevrildi.
Ekonomi yönetimi bu konuda henüz açıklama yapmazken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyelerin durumu hakkında bilgi verdi.
Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11,54 zam yapıldığını belirtti.
Bu artışla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
İkramiyelerin, refah payının eklenip eklenmeyeceğine bağlı olduğunu ifade eden Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz bir adım atabileceğini söyledi.
REFAH PAYI BELİRLEYİCİ OLACAK
Erdursun, refah payı düzenlemesinin bu hafta yapılması gerektiğini belirterek, "Refah payı gelmezse bayram ikramiyelerinde büyük bir artış beklememek lazım" dedi.
Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin bayram ikramiyelerine de yansıyabileceğini vurgulayan Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili zamların Meclis’te görüşüldüğünü hatırlattı.
İKRAMİYE TAHMİNİ
Erdursun, bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini, hatta 4 bin TL'ye tamamlanabileceğini öngördüğünü belirterek sözlerini noktaladı.
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