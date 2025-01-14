SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli maaşlarına yapılan zamlar ikramiyelere yansıyacak mı? Refah payı düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte SGK uzmanı Özgür Erdursun’un tahminleri...

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 17:08
SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Yeni yılda emeklilerin ilk 6 ay boyunca alacağı maaşlar belirlendi ancak artış oranlarını yeterli bulmadı. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Gözler şimdi Ramazan Bayramı ikramiyelerine çevrildi. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Ekonomi yönetimi bu konuda henüz açıklama yapmazken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyelerin durumu hakkında bilgi verdi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11,54 zam yapıldığını belirtti. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Bu artışla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

İkramiyelerin, refah payının eklenip eklenmeyeceğine bağlı olduğunu ifade eden Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz bir adım atabileceğini söyledi.

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

REFAH PAYI BELİRLEYİCİ OLACAK

Erdursun, refah payı düzenlemesinin bu hafta yapılması gerektiğini belirterek, "Refah payı gelmezse bayram ikramiyelerinde büyük bir artış beklememek lazım" dedi. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin bayram ikramiyelerine de yansıyabileceğini vurgulayan Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili zamların Meclis’te görüşüldüğünü hatırlattı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun yorumladı: Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak?

İKRAMİYE TAHMİNİ

Erdursun, bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini, hatta 4 bin TL'ye tamamlanabileceğini öngördüğünü belirterek sözlerini noktaladı.

SGK Özgür Erdursun bayram ikramiyesi Refah payı

En Çok Okunan Haberler