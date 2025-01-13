Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

ZAMLARIN ETKİSİ BÜYÜYECEK

Son dönemde yapılan otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyat artışlarının ardından, bu akaryakıt zammı, yurttaşları bir kez daha etkileyecek. Motorin ve benzine yapılacak rekor artışla ilgili geri sayım başladı.