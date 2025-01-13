Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, LPG fiyatlarında da yakın zamanda bir artış öngörülüyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2025 Pazartesi, 14:37
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor. 

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

Dağıtım şirketlerinin, yeni zamlı fiyatlar için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Ayrıca, LPG (otogaz) fiyatlarının da yakın bir zamanda artması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

ZAMLARIN ETKİSİ BÜYÜYECEK

Son dönemde yapılan otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyat artışlarının ardından, bu akaryakıt zammı, yurttaşları bir kez daha etkileyecek. Motorin ve benzine yapılacak rekor artışla ilgili geri sayım başladı.

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

ZAMLAR POMPADA GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAK

Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı veya hükümetin müdahalede bulunmadığı takdirde, bu artışların pompada yansıyacağını belirtiyor. 

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

LPG fiyatlarında da ilerleyen günlerde zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılacak zamla birlikte, büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

İSTANBUL

Motorin: 48 TL

Benzin: 46,72 TL

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

ANKARA

Motorin: 48,77 TL

Benzin: 47,34 TL

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

İZMİR

Motorin: 49,16 TL

Benzin: 47,72 TL

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde ise motorin fiyatlarının 50 TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!

AKARYAKIT FİYATLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatı ise 1,56 TL artacak. Zamlı fiyatların, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor. Petrol dağıtım şirketleri, TÜPRAŞ ve SOCAR’ın iştiraki STAR Rafineri, yeni fiyatlar için hazırlıklara başladı.

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