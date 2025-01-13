Akaryakıt fiyatlarına rekor zam yolda: Tarih belli oldu!
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, LPG fiyatlarında da yakın zamanda bir artış öngörülüyor.
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına büyük bir zam yapılması bekleniyor.
Dağıtım şirketlerinin, yeni zamlı fiyatlar için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Ayrıca, LPG (otogaz) fiyatlarının da yakın bir zamanda artması bekleniyor.
ZAMLARIN ETKİSİ BÜYÜYECEK
Son dönemde yapılan otoyol, köprü, hızlı tren, sigara ve alkol fiyat artışlarının ardından, bu akaryakıt zammı, yurttaşları bir kez daha etkileyecek. Motorin ve benzine yapılacak rekor artışla ilgili geri sayım başladı.
ZAMLAR POMPADA GÖRÜLMEYE BAŞLAYACAK
Uzmanlar, petrol fiyatlarında ani bir düşüş yaşanmadığı veya hükümetin müdahalede bulunmadığı takdirde, bu artışların pompada yansıyacağını belirtiyor.
LPG fiyatlarında da ilerleyen günlerde zam yapılması öngörülüyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ YENİ AKARYAKIT FİYATLARI
Yapılacak zamla birlikte, büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:
İSTANBUL
Motorin: 48 TL
Benzin: 46,72 TL
ANKARA
Motorin: 48,77 TL
Benzin: 47,34 TL
İZMİR
Motorin: 49,16 TL
Benzin: 47,72 TL
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde ise motorin fiyatlarının 50 TL’ye kadar çıkması bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışla 50 TL sınırına yaklaşacak. Benzin fiyatı ise 1,56 TL artacak. Zamlı fiyatların, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor. Petrol dağıtım şirketleri, TÜPRAŞ ve SOCAR’ın iştiraki STAR Rafineri, yeni fiyatlar için hazırlıklara başladı.
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