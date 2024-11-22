Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Motorine ne kadar zam geliyor? Yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıttaki son gelişmeler…

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2024 Cuma, 10:54
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Vatandaşlar, özellikle motorin ve benzin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

BEKLENEN ZAM NE KADAR?

Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 1,25 TL'lik zam bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

 Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 42,33 TL

Motorin: 42,90 TL

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 42,75 TL

Motorin: 43,46 TL

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 43,24 TL

Motorin: 43,96 TL

motorin benzin zam

En Çok Okunan Haberler