Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Motorine ne kadar zam geliyor? Yeni fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıttaki son gelişmeler…
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Vatandaşlar, özellikle motorin ve benzin fiyatlarını yakından takip ediyor.
BEKLENEN ZAM NE KADAR?
Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 1,25 TL'lik zam bekleniyor.
Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 42,33 TL
Motorin: 42,90 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 42,75 TL
Motorin: 43,46 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43,24 TL
Motorin: 43,96 TL
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