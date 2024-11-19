Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru, küresel olaylar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Peki büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...