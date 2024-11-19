Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru, küresel olaylar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Peki büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
İNDİRİM MİKTARI NE KADAR?
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 62 kuruş indirim yapıldı. Peki, 19 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 42.90 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 42.22 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 42.75 TL
Motorin litre fiyatı: 43.46 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.96 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
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