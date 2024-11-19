Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 09:59
Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru, küresel olaylar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Peki büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

 
Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

İNDİRİM MİKTARI NE KADAR?

Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 62 kuruş indirim yapıldı. Peki, 19 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 42.90 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Benzine indirim geldi! 19 Kasım akaryakıt fiyatları...

İzmir

Benzin litre fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.96 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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