AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

AKP sözcüsü Ömer Çelik ise geçtiğimiz günlerde emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil, bugün yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz."