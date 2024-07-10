AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2024 Çarşamba, 10:28
AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Milyonlarca emekli temmuz ayında seyyanen zam veya refah payı alıp almayacağını merak ediyor.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 24,73 oranında zam yapılacak.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Ancak bu oran kök maaşlara uygulanacak. 

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Kök maaşı 8018 lira olan bir emekli yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kısmi bir zam almış oldu. Kök maaşı 8018 liranın altında olan emekliler ise sıfır zam aldı.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Hem yurttaşın hem de muhalefetin tepkilerinin ardından iktidar tüm emekli maaşları için çalışma başlattı.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Ekonomim'den Besti Karalar'ın kulis haberine göre, AKP'de tüm emeklilere 2 bin lira seyyanen zam yapılması seçeneği konuşuluyor.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Kök aylığı 8 bin liranın altında olan emeklilerin maaşının temmuz ayı itibariyle 10 bin liradan 12 bin liraya tamamlanması için çalışmalarında devam ettiği aktarıldı.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

Haberde AKP kaynaklarının, "2 bin liralık ek zammın tüm emeklilere yansıması konusunu tartışıyoruz, ama ortada alınmış bir karar yok" dedikleri aktarıldı.

AKP kulislerinden sızdı! Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu

AKP sözcüsü Ömer Çelik ise geçtiğimiz günlerde emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil, bugün yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz."

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