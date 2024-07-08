Son dakika... AKP'den emekli maaşı açıklaması

Son dakika haberi... AKP sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylıklarına ilişkin düzenleme yapacaklarını belirtti. Çelik, "Emekli maaşları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Henüz bir karar ve sonuç çıkmış değil" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:15
Son dakika... AKP'den emekli maaşı açıklaması
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AKP MYK sona erdi. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili soruyu da yanıtlaya Çelik, "Emekli konusu ile ilgili çalışılıyor. Henüz karar verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Emekli konusuyla ilgili bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, bir karar verilmiş değil, bugün yarın da devam edecek ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı diyemeyiz. Bir zaman veremeyiz şu anda. OVP'nin korunması esas olmak üzere her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz."


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