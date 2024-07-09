İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2024 Salı, 10:30
İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

ALTI AYLIK FARK NETLEŞTİ

TÜİK haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 oranında açıkladı. Böylece altı aylık enflasyon  yüzde 24,73 oranında gerçekleşti.

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

Toplu sözleşme gereği memur emeklileri  yüzde 10 artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış aldı. Buna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yansıdı. 

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

SIFIR ZAM ALDILAR

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıdı. Ancak bu zam oranı kök maaşlara uygulandı. 

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

Kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 0 zam almış oldu.

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

AKP'DEN AÇIKLAMA

En düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya iktidar tarafından artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

AKP sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına ilişkin, "Emekli konusunda çalışılıyor, çalışma devam ediyor. Bugün yarın da devam edecek. Ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı, şu zaman yetişir gibi değerlendirme yapılması söz konusu değildir. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

MASADA 3 FORMÜL VAR

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de en düşük emekli maaşı konusunda masada 3 rakamı olduğunu belirtti.

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalar yaptığını vurgulayan Selvi şunları kaydetti:

"Bakan Vedat Işıkhan’ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor. 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi. Bakan Işıkhan’ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi."

İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

10 bin lira alan emeklilerin maaşlarının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda 3 milyon 800 bin emeklinin faydalanacağını savunan Selvi, "12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek. Emeklilerimizin durumu kökten ele alınmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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