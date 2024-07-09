İktidara yakın gazeteci duyurdu: Emekli için masada 3 formül var!

AKP sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşına ilişkin, "Emekli konusunda çalışılıyor, çalışma devam ediyor. Bugün yarın da devam edecek. Ama bir karar verilmediği için şu sonuç çıktı, şu zaman yetişir gibi değerlendirme yapılması söz konusu değildir. Orta vadeli programın korunması esas olmak üzere toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.