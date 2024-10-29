Almanya ekonomisi alarm veriyor:2024'te daralma 2025'te resesyon riski kapıda!

Birlik tarafından yayımlanan rapora göre, Almanya genelinde tüm sektörlerden yaklaşık 25 bin şirketle yapılan ankette, şirketlerin yüzde 31’i işlerinin daha da kötüye gitmesini bekliyor. Bu oran, bir önceki ankette yüzde 26 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, DIHK'ya göre ülkedeki şirket yatırımları hala COVID-19 öncesi seviyelerin altında seyrediyor. Sanayi sektöründe şirketlerin yüzde 40’ı yatırımlarını azaltmayı planlıyor.