Almanya ekonomisi alarm veriyor:2024'te daralma 2025'te resesyon riski kapıda!
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ülke ekonomisinin bu yıl için büyüme beklentisini “kalıcı yapısal kriz” gerekçesiyle yüzde 0’dan eksi 0,2’ye çekti. DIHK’dan yapılan açıklamada, Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) beklentilerinin düşürüldüğü belirtilirken, önümüzdeki yıl için de büyüme öngörülmediği vurgulandı.
Birlik tarafından yayımlanan rapora göre, Almanya genelinde tüm sektörlerden yaklaşık 25 bin şirketle yapılan ankette, şirketlerin yüzde 31’i işlerinin daha da kötüye gitmesini bekliyor. Bu oran, bir önceki ankette yüzde 26 olarak kaydedilmişti. Ayrıca, DIHK'ya göre ülkedeki şirket yatırımları hala COVID-19 öncesi seviyelerin altında seyrediyor. Sanayi sektöründe şirketlerin yüzde 40’ı yatırımlarını azaltmayı planlıyor.
KALICI YAPISAL KRİZ ALARMI
DIHK Genel Müdürü Martin Wansleben, Almanya'nın ekonomik sıkıntılarının yalnızca kriz değil, aynı zamanda kalıcı bir yapısal problem olduğunu belirtti. Wansleben, ülkede yatırım seviyelerinin düşük, bürokratik engellerin fazla ve maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Alman ekonomisi sıkışmış durumda, Avrupa ve uluslararası pazarlarda geri kalıyor,” dedi. Wansleben, Alman şirketlerin daha da kötüleşen ekonomik koşullarla ilgili endişe taşıdıklarını ifade ederek, 2025 yılı için de iyimser olmadıklarını vurguladı.
Almanya’da iş dünyasındaki zayıf beklentiler artık “gerçeklik” haline gelirken, DIHK’den gelen açıklamada, ekonominin toparlanması ya da enerji fiyatlarının düşmesi gibi bir ekonomi politikası beklentisinin mevcut olmadığı ifade edildi. Wansleben, Almanya’nın G7 içinde ekonomisi daralan tek ülke olduğunu ve bu durumun devam etmesi halinde Avrupa ekonomisine bir yük haline gelebileceğini belirtti.
ALMANYA RESESYONLA KARŞI KARŞIYA
Almanya, uzun yıllardır süren ekonomik büyümenin ardından salgının ilk yılında resesyona girmişti. Ülkedeki çeşitli ekonomik analiz kuruluşları da DIHK'nın tahminlerini destekliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın büyüme beklentisini sıfıra çekerken, Almanya merkezli Ifo Enstitüsü de zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle gelecek yılki büyüme tahminini sıfıra düşürdü.
Geçtiğimiz yıl yüksek enflasyon, artan enerji fiyatları, düşük yatırım, azalan dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle ekonomisi yüzde 0,3 oranında küçülen Almanya, G7 ülkeleri arasında daralan tek ülke olarak öne çıkmıştı. Ülkenin üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH verilerinin ise 30 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
EKONOMİYİ CANLANDIRMA PLANI
Alman hükümeti, "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adıyla bir paket hazırlayarak ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor. Rekabet gücünü artırmayı, bürokrasiyi azaltmayı ve enerji piyasasında verimlilik sağlamayı amaçlayan bu büyüme paketi kapsamında 49 farklı önlem yer alıyor. Hükümetin aldığı bu önlemlerin, DIHK ve diğer kuruluşların büyüme tahminleri üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.
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