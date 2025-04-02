Altın fiyatları yeni rekora yakın! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…
2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekora yakın seyirle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 2 Nisan 2025 Çarşamba...
TRUMP'IN TARİFELERİ ALTINI REKOR SEVİYEYE TAŞIDI
Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın geniş kapsamlı 'karşılıklı' tarifeleri uygulamaya koymaya hazırlanmasıyla rekor seviyeye yaklaştı. Bu tarifelerin 2 Nisan Çarşamba günü ilerleyen saatlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Değerli metal en yüksek yüzde 0,7 oranında değer kazanarak önceki seansta ulaştığı son zirvenin yaklaşık 20 dolar altına kadar çıktı.
Beyaz Saray ve Trump, tarifelerin hedefleri ve kapsamı konusunda detay vermekten kaçınırken, bu yeni vergiler Washington saati ile 16:00’da düzenlenecek bir etkinlikte duyurulduktan hemen sonra uygulanacak.
ALTIN 15'TEN FAZLA REKOR KIRDI
Tarife haberleri, ABD borsasında satış dalgasına neden olan yeni bir oynaklık dalgasını tetikledi. Belirsiz dönemler genellikle altın için olumlu bir ortam yaratırken, bu yıl 15’ten fazla rekor kırmasını sağladı. Yatırımcılar, yeni tarifelerin ticaret, küresel ekonomi ve jeopolitik üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.
Bu yıl en iyi performans gösteren emtialardan biri olan altın, yılın ilk üç ayında yüzde 19 değer kazanarak 1986’dan bu yana en güçlü çeyrek dönemini geçirdi.
Bu yükseliş, merkez bankalarının sürekli altın alımları ve güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasıyla desteklendi. Altına dayalı borsa yatırım fonlarındaki küresel varlıklar, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Gram altın: 3 bin 814 TL
Çeyrek altın: 6 bin 363 TL
Cumhuriyet altını: 25 bin 346 TL
Ons altın: 3 bin 125 dolar
Yarım altın: 12 bin 725 TL
Tam altın: 24 bin 778 TL
Gremse altın: 62 bin 116 TL
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