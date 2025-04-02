Altın fiyatları yeni rekora yakın! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN 15'TEN FAZLA REKOR KIRDI

Tarife haberleri, ABD borsasında satış dalgasına neden olan yeni bir oynaklık dalgasını tetikledi. Belirsiz dönemler genellikle altın için olumlu bir ortam yaratırken, bu yıl 15’ten fazla rekor kırmasını sağladı. Yatırımcılar, yeni tarifelerin ticaret, küresel ekonomi ve jeopolitik üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.