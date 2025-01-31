Altın fiyatları rekor kırdı: Trump politikaları tarihi zirveye taşıdı! Peki şimdi ne olacak?

YIL SONU BEKLENTİSİ

Geçen yıl sonu dolar TL'yi doğru tahmin eden JPMorgan'ın son raporuna göre 2025 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 45,50 TL seviyesinde.

Altında yükseliş trendinin bu yıl da sürmesini bekleyen analistlerin, yıl sonu ons fiyatındaki ortalama beklentisi ise 3000 dolar seviyelerinde.