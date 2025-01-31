Altın fiyatları rekor kırdı: Trump politikaları tarihi zirveye taşıdı! Peki şimdi ne olacak?
ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları ve büyük teknoloji şirketlerindeki sert iniş ve çıkışlar nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Bu etkenlerle birlikte altının onsu, 2 bin 796 doları aşarak rekor tazeledi. Gram altın 3 bin 220 lirayı aştı. Altındaki hedefi ekonomistler paylaştı...
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve büyük teknoloji şirketlerindeki piyasa çalkantıları, altının ons fiyatını 2 bin 796 dolara çıkararak yeni bir tarihi zirveye taşıdı. Ekonomistlerin yıl sonu gram altın beklentisi ise altın yatırımcısını heyecanlandırdı.
2025 yılına 2 bin 666 dolardan başlayan altın, yılbaşından itibaren yüzde 5,60 değer kazanarak 130 dolar arttı.
'GÜVENLİ LİMAN'A TALEP ARTIŞ GÖSTERDİ
Altın fiyatlarının bu seviyelere ulaşmasında, Ortadoğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Trump yönetiminin aldığı siyasi kararlar da etkili oldu.
Analistler, Trump'ın kararlarının ABD'deki enflasyonu ve ulusal borcu artıracağına dair endişeleri beraberinde getirdiğini belirtiyor.
Aynı zamanda, büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki piyasa çalkantısı 'güvenli liman' olarak kabul edilen altına olan talebi artırdı.
31 Ocak Cuma günü altın, Mart 2024'ten bu yana en iyi ayını geçirirken, yatırımcılar ABD gümrük tarifeleri ile ilgili artan endişelerle altına yöneldi.
VADELİ ALTIN İŞLEMLERİ REKOR SEVİYEDE
Altın fiyatları, 2 bin 796 dolar seviyelerinde kalırken, ABD altın vadeli işlemleri 2 bin 824 dolara yükseldi.
FED FAİZ KARARLARININ ETKİSİ
Fed'in faiz kararı sonrası ABD Doları'nın güçlü kalmasına rağmen Trump’ın Meksika ve Kanada'dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirme açıklaması, ekonomik belirsizlikleri artırarak altına olan talebi pekiştirdi.
Yüksek faiz oranlarının getirisi olmayan varlıklar için baskı oluşturduğu bilinse de, Fed’in faiz oranlarını değiştirmemesi, altın gibi güvenli liman yatırımlarına olan ilgiyi sürdürdü.
Ekonomistler, Fed’in Trump politikalarına karşı temkinli duruşunun altın fiyatlarını desteklediğini ve bu yükselişin devam edebileceğini öngörüyor.
YIL SONU BEKLENTİSİ
Geçen yıl sonu dolar TL'yi doğru tahmin eden JPMorgan'ın son raporuna göre 2025 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 45,50 TL seviyesinde.
Altında yükseliş trendinin bu yıl da sürmesini bekleyen analistlerin, yıl sonu ons fiyatındaki ortalama beklentisi ise 3000 dolar seviyelerinde.
GRAM ALTINDA 2025 TAHMİNİ
Altının ons fiyatı 31 Ocak itibarıyla 2796 dolar, dolar kuru ise 35.85 seviyelerindeyken, beklentilere paralel yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda gram altının 4 bin 386 lira 28 kuruşa yükselecektir.
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