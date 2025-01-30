Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 30 Ocak 2025 Perşembe kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:12

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 192 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 162 bin lira, en yüksek 3 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 192 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 171 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 262 milyon 37 bin 476,49 lira, işlem miktarı ise 712,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 279 milyon 271 bin 967,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın borsası #Altın piyasası #kmktp #altın

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